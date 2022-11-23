На востоке Демократической Республики Конго 11 человек стали жертвами оползней

Киншаса, , 00:49 — REGNUM По меньшей мере 11 человек погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго) из-за оползней, причиной которых стали сильные дожди, передала радиостанция Okapi.

Оползень Orange County Archives

Стихия ударила по поселку Камитуге в провинции Южное Киву. Из-за оползней началось обрушение домов.

Еще семь местных жителей числятся пропавшими без вести. В населенном пункте ведется разбор завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в штате Химачал-Прадеш на севере Индии из-за оползней и наводнений погибли более 20 человек.

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