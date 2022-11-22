Киншаса, 23 ноября, 2022, 00:49 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек погибли на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго) из-за оползней, причиной которых стали сильные дожди, передала радиостанция Okapi.

Orange County Archives Оползень

Стихия ударила по поселку Камитуге в провинции Южное Киву. Из-за оползней началось обрушение домов.

Ещё семь местных жителей числятся пропавшими без вести. В населенном пункте ведется разбор завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в штате Химачал-Прадеш на севере Индии из-за оползней и наводнений погибли более 20 человек.