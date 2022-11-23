Министр обороны Германии оценила сроки конфликта на территории б. УССР
Министр обороны Германии: боевые действия на территории бывш. УССР будут длиться долго
Берлин,
23 ноября 2022, 00:32 — REGNUM Боевые действия на территории бывш. УССР продлятся еще длительное время, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 22 ноября на конференции немецкой Федеральной академии по вопросам политики безопасности.
СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
По словам главы ведомства, она не хотела бы «давать ложных надежд» и говорить, что конфликт может завершиться скоро. Ламбрехт добавила, что Германия должна подготовиться к тому, чтобы и дальше оказывать поддержку киевскому режиму.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября посольство Германии в Киеве объявило о том, что с 24 февраля ВСУ получили от Берлина 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard («Гепард»).
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.