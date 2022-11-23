Министр обороны Германии: боевые действия на территории бывш. УССР будут длиться долго

Берлин, , 00:32 — REGNUM Боевые действия на территории бывш. УССР продлятся еще длительное время, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 22 ноября на конференции немецкой Федеральной академии по вопросам политики безопасности.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам главы ведомства, она не хотела бы «давать ложных надежд» и говорить, что конфликт может завершиться скоро. Ламбрехт добавила, что Германия должна подготовиться к тому, чтобы и дальше оказывать поддержку киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября посольство Германии в Киеве объявило о том, что с 24 февраля ВСУ получили от Берлина 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard («Гепард»).

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