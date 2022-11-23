Посольство Великобритании и посольство Канады в Москве решили расположиться в одном здании

Москва, , 00:31 — REGNUM Посольство Великобритании в Москве сообщило, что канадская дипмиссия будет располагаться с ним в одном здании. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба британской дипмиссии в социальных сетях.

Посольство Великобритании в Москве NVO

«Посол Великобритании Дебора Броннерт и посол Канады Элисон Леклер совместно подняли флаги на торжественной церемонии. Мы рады приветствовать коллег в здании посольства Великобритании. Канада и Великобритания — важные партнеры в России и во всем мире», — уточняется в тексте пресс-служба британской дипмиссии.

К сообщению прикреплена фотография, на которой запечатлён момент подъёма послами двух стран флагов Британии и Канады на флагштоки.