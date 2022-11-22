Челябинск, , 23:53 — REGNUM Задержанную в феврале крупную партию обуви, которую незаконно пытались ввезти в Россию из Киргизии, челябинские таможенники передали в социальные учреждения, сообщили 22 ноября в региональном управлении ведомства.

Сотрудник Челябинской таможни Пресс-служба Челябинской таможни

«32 856 пар обуви передали челябинские таможенники в социальные учреждения Челябинской, Свердловской и Тюменской областей», — сообщили в ведомстве.

Обувь передали в «Геронтологический центр» (город Копейск), «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» (Екатеринбург) и в «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (Тюменская область).

Добавим, что стоимость обуви, произведённой в Китае, оценили в $146 748. Получателем значилась коммерческая организация из Екатеринбурга.

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