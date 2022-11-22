Париж, 22 ноября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Приговор о лишении свободы на полгода вынес суд во Франции экс-министру внутренних дел Клоду Геану, сообщает 22 ноября Agence France-Presse. Наказание он будет отбывать под домашним арестом.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Чиновника признали виновным в целенаправленном занижении расходов на избирательную кампанию 2012 г., когда во Франции проходили выборы в парламент.

За счёт занижения расходов чиновник получил налоговый вычет на сумму, превышающую €30 тыс. В итоге он будет находиться полгода под домашним арестом, ещё год будет отбывать условно и ещё два года продлится испытательный срок.