Глава Болгарии призвал к прекращению боевых действий на территории б. УССР
Румен Радев призвал Россию и Киев решить конфликт «средствами дипломатии»
София,
22 ноября 2022, 23:09 — REGNUM На территории б. УССР нужно прекратить боевые действия, заявил 22 ноября болгарский президент Румен Радев, сообщили в его пресс-службе.
Румен Радев
Администрация президента Республики Болгарии
Глава республики пояснил, что из-за происходящих на территории б. УССР событий и их последствий Болгария страдает, в том числе экономически. Он призвал срочно прекратить на территории б. УССР военные действия и искать решения урегулирования конфликта «средствами дипломатии».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, болгарский министр обороны заявил, что у страны нет возможности производить летальное оружие для Киева.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.