Румен Радев призвал Россию и Киев решить конфликт «средствами дипломатии»

София, , 23:09 — REGNUM На территории б. УССР нужно прекратить боевые действия, заявил 22 ноября болгарский президент Румен Радев, сообщили в его пресс-службе.

Румен Радев Администрация президента Республики Болгарии

Глава республики пояснил, что из-за происходящих на территории б. УССР событий и их последствий Болгария страдает, в том числе экономически. Он призвал срочно прекратить на территории б. УССР военные действия и искать решения урегулирования конфликта «средствами дипломатии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, болгарский министр обороны заявил, что у страны нет возможности производить летальное оружие для Киева.

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