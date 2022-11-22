История вопроса

Новости о событиях, связанных с одним из самых известных американских предпринимателей Илоне Риве Маске. Бизнесмен, миллиардер, изобретатель. СВза с компаниями PayPal, SpaceX, Tesla, Solar City, Neuralink.

В 2018 году его состояние превышало 22 млрд долларов.

Деятельность Илона Маска находится в центре внимания СМИ и регулярно порождает споры и скандалы.

Илон Маск послужил проообразом персонажа Тони Старка в фильме «Железный Человек».

