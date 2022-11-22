Вашингтон, 22 ноября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Судебный иск подала американская компания SpaceX на компанию «Старлинк» по поводу торговой марки, сообщает «Экономическая правда».

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Компания Илона Маска в своём иске требует прекращения действия торговой марки компании, созданной на территории б. УССР.

Зарегистрированная на территории б. УССР IT-компания «Старлинк» действует с 2011 года. Компания SpaceX оспаривает этот бренд, поскольку её система спутниковой связи носит то же название — Starlink.