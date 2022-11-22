Доха, 22 ноября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Форвард «Милана» Оливье Жиру, выйдя в стартовом составе на матч первого тура групповой стадии чемпионата мира Франция — Австралия, стал самым возрастным игроком в истории «трехцветных» (36 лет и 53 дня), когда-либо выступавшим на мундиале. Об этом 22 ноября сообщает издание Football Italia.

Кирилл Венедиктов Оливье Жиру

На групповом этапе сборной Франции по футболу также предстоит сыграть с командами Туниса (30 ноября) и Дании (26 ноября).

В текущем сезоне Оливье Жиру принял участие в 19 матчах за «Милан» во всех турнирах (Серия А, Лига чемпионов УЕФА), в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также француз получил две желтые и одну красную карточки.