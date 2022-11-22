В Пентагоне ответили на вопрос, поставят ли Киеву беспилтники MQ-1C Gray Eagle

Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Неизвестно, будут ли переданы Киеву беспилотники MQ-1C Gray Eagle, сообщила 22 ноября журналистам зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

БПЛА MQ-1C Gray Eagle U. S. Army

Она пояснила, что вопрос обсуждается, как и в целом перспективы поставок оружия на вооружение ВСУ. Именно по Gray Eagle «решения пока не принято».

Напомним, ранее американские сенаторы официально призвали Пентагон направить ВСУ Gray Eagle, чтобы переломить ход военного конфликта в пользу Киева.

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