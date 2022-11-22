Пентагон не решил вопрос с передачей беспилотников Gray Eagle Киеву
В Пентагоне ответили на вопрос, поставят ли Киеву беспилтники MQ-1C Gray Eagle
Вашингтон, 22 ноября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Неизвестно, будут ли переданы Киеву беспилотники MQ-1C Gray Eagle, сообщила 22 ноября журналистам зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
U. S. Army
БПЛА MQ-1C Gray Eagle
Она пояснила, что вопрос обсуждается, как и в целом перспективы поставок оружия на вооружение ВСУ. Именно по Gray Eagle «решения пока не принято».
Напомним, ранее американские сенаторы официально призвали Пентагон направить ВСУ Gray Eagle, чтобы переломить ход военного конфликта в пользу Киева.