Ватикан, 22 ноября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск проконсультировался с врачом мадридского футбольного клуба «Атлетико» Хосе Марией Вильяллоном по вопросу о состоянии своего колена, передают испанские СМИ 22 ноября со ссылкой на заявление медика.

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В консультациях принимали участие и другие специалисты, сообщил Вильяллон.

По мнению врача, у Франциска неплохие шансы «справиться с артрозом», хотя его напряженный график может препятствовать регулярным сеансам физиотерапии.