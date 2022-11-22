Самара, 22 ноября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. 23 ноября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в матче пятого тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный арбитр — Кирилл Силантьев.

На данный момент «Спартак» с четырьмя победами и 12 набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы B. «Крылья Советов», набрав шесть очков, располагаются двумя позициями ниже.

В последний раз «Спартак» и «Крылья Советов» играли между собой 9 октября в матче 12-го тура чемпионата России. Тот матч завершился уверенной победой «красно-белых» со счетом 5:2.