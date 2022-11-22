Венеция, Италия, , 22:15 — REGNUM Уровень воды в лагуне Венеции 22 ноября заметно вырос, однако центральная часть города, в отличие от прошлых лет, не была затоплена, передают местные СМИ.

В отдельных частях лагуны уровень воды достиг 184 сантиметров. «Прилив был необычайной силы, но город остался сухим», — отметил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Местные СМИ добавляют, что высота волн в море достигала трех метров, а скорость ветра — 53 километров в час.

Новый комплекс защитных сооружений Венеции начал работать в 2020 году. Проектировали и строили дамбу 17 лет, объем расходов, по разным оценкам, составил от 5,5 до 7 млрд евро.