Санкт-Петербург, , 22:14 — REGNUM 22 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в рамках товарищеской встречи одержал волевую победу над «Цвеной Звездой». Основное время встречи завершилось со счетом 3:1.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились Алексей Сутормин (61’), Александр Ерохин (67’) и Густаво Мантуан (74’). Единственный гол сербской команды на 23-й минуте встречи забил 22-летний ганский нападающий Ибрахим Мустафа.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Бакаев, Сутормин, Вендел, Ерохин, Кассьерра, Мантуан.

«Црвена Звезда»: Васильевич, Панков, Милунович, Гебелич, Крстичич, Катай, Пруцев, Мияйлович, Срнич, Бен, Мустафа.