Сочи, Краснодарский край, , 22:10 — REGNUM 22 ноября футбольный клуб «Сочи» в матче пятого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 по пенальти обыграл московское «Торпедо» со счетом 4:2. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами отметились Жоазиньо (51’) и Давид Караев (56’). Желтые карточки получили Игор Савич, Денис Лаптев, Артур Юсупов, Тимофей Маргасов, Жоазиньо, Артем Самсонов и Стефан Шапич.

Серия пенальти: Макарчук — 0:1, Самсонов — 0:1, Сиссако – 0:1, Смольников – 0:1, Дркушич – 0:2, Роганович – 1:2, Мелкадзе – 1:3, Кутепов – 2:3, Терехов – 2:4.

Составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Нетфуллин, Шапич, Кожемякин, Самсонов, Енин (Кутепов, 86’), Савич (Рязанцев, 46’), Роганович, Лаптев (Турищев, 46’), Эркинов (Орехов, 68’), Караев.

«Сочи»: Адамов, Маргасов (Сиссако, 59’), Дркушич, Терехов, Заика, Юсупов, Крацов, Макарчук, Жоазиньо (Шипунов, 74’), Джорджевич (Мелкадзе, 59’), Сарвели (Батырев, 74’).