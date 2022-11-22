Манчестер, Великобритания, , 22:06 — REGNUM 37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал досрочное расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

«После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы пришли к взаимному соглашению о досрочном завершении контракта. Я люблю «МЮ» и болельщиков, это никогда не изменится. Тем не менее, мне кажется, что сейчас самое время искать новый вызов», — цитирует Роналду издание Sky Sports.

За «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступал с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 17 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 37-летнего нападающего в 20 миллионов евро.

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