Лондон, , 22:02 — REGNUM Лондонский «Челси» согласовал условия контракта с 19-летним атакующим полузащитником московского «Динамо» и сборной России Арсеном Захаряном. Об этом 22 ноября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английскому клубу осталось только договориться с «Динамо» о переходе 19-летнего футболиста. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в 16 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также футболист получил три желтые и одну красную карточки.