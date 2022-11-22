Севастополь, 22 ноября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. В Севастополе вечером 22 ноября возобновили движение морского пассажирского транспорта, сообщили в городской администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Ранее движение катеров и парома приостанавливалось после сообщений о попытках атаки киевских БПЛА на ряд объектов в Севастополе и Балаклаве.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что два беспилотника были сбиты вблизи Балаклавской ТЭС. Кроме того, были отражены атаки трех киевских БПЛА над акваторией города.

Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, все службы находятся в состоянии боевой готовности, добавил губернатор.