Прага, , 22:04 — REGNUM Чешской армии нужно быть готовой к тому, что придётся вести войну с Россией, заявил начальник генштаба ВС республики Карел Ржека, передаёт Česká televize.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, готовиться нужно к крупномасштабной войне, так что армии нужен максимальный уровень боеспособности. Такая задача стоит сегодня, и она же сохранится на будущий год.

Чешский военный назвал утопией представление о том, что в Европе может существовать вечный мир. Он добавил, что военные должны быть эффективными и действовать жёстко.

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