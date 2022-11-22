Доха, , 21:56 — REGNUM 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прокомментировал поражение национальной сборной Аргентины от команды Саудовской Аравии в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года (1:2).

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

«Нам нет оправданий. Мы будем более едиными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала», — цитирует Месси журналист Адриан Гренье.

После первого тура сборная Аргентины без очков занимает последнее место в турнирной таблице группы C. В ближайших двух матчах подопечным Лионеля Скалони предстоит сыграть со сборными Мексики и Польши.