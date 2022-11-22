Мехико, , 21:52 — REGNUM У побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния 22 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщили в национальной сейсмологической службе.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, эпицентр находится в 33 километрах от побережья, глубина очага составила 10 километров, отметили представители службы.

С местными властями и комитетами гражданской обороны ведутся консультации для оценки ситуации. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в геологической службе США оценили магнитуду мексиканского землетрясения в 6,2.

19 сентября в западной части Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4. В столице страны — Мехико — была объявлена тревога.

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