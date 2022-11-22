Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп 22 ноября попросил федеральный суд во Флориде предоставить ему и его адвокатам полную версию письменного заявления, которое ФБР использовало для получения ордера на обыск в его поместье в августе, сообщает Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Прокуроры проводят уголовное расследование по делу о хранении в поместье Трампа в Мар-а-Лаго правительственных документов, которые он сохранил после окончания президентского срока.

Ходатайство об оглашении аффидевита ордера на обыск было подано адвокатами политика окружному судье США Эйлин Кэннон во Флориде.

Напомним, что в ходе проведенного обыска агенты ФБР якобы нашли 11 комплектов секретных документов. Также во время обыска якобы были найдены документы, помеченные как «Различные секретные документы и документы TS/SCI» (разделённая на части сверхсекретная и конфиденциальная информация). Помимо этого, агенты ФБР забрали при обыске порядка 20 коробок с различными предметами, материалами, фотографиями и рукописными записями.

Читайте ранее в этом сюжете: WSJ: при обыске в доме Трампа найдено 11 комплектов секретных документов