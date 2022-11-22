Вашингтон, 22 ноября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Результаты медицинского обследования американского президента Джо Байдена будут преданы гласности, сообщила 22 ноября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

(сс) The White House Джо Байден

Их обнародуют после того, как Байден пройдёт ежегодное обследование. По словам Жан-Пьер, Байден ведёт активный образ жизни, и, как считает его врач, состояние его здоровье «хорошее».