Белый дом пообещал рассказать об итогах медосмотра Байдена
Вашингтон, 22 ноября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Результаты медицинского обследования американского президента Джо Байдена будут преданы гласности, сообщила 22 ноября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
(сс) The White House
Джо Байден
Их обнародуют после того, как Байден пройдёт ежегодное обследование. По словам Жан-Пьер, Байден ведёт активный образ жизни, и, как считает его врач, состояние его здоровье «хорошее».
«Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году».