Рим, , 21:40 — REGNUM Власти Италии увеличили на 10%, до 35%, ставку «налога на сверхприбыль», передают национальные СМИ 22 ноября.

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Решение касается компаний энергетической сферы.

Ранее в правительстве страны заявляли, что значительную долю выделяемых для смягчения негативного эффекта от энергокризиса бюджетных средств получают «спекулянты», а также анонсировали повышение ставки «налога на сверхприбыль» до среднеевропейского уровня.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 80 млрд евро.