Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Правительство президента США Джо Байдена «открыто» к тому, что Конгресс поддержит очередное повышение потолка госдолга страны до конца года на послевыборной сессии, сообщает 22 ноября Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер The White House

«Это то, к чему мы готовы», — указала Жан-Пьер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если Конгресс США не поддержит повышение потолка госдолга, это создаст гигантскую угрозу для финансовой системы Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, валовой государственный долг США впервые в истории превысил $31 триллион, что ставит Вашингтон в невыгодное положение в тот самый момент, когда долгосрочная финансовая картина страны и так омрачена растущими процентными ставкам.

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