Вашингтон, 22 ноября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 Ашиш Джа призвал владельцев социальных сетей не забывать о личной ответственности за распространение дезинформации в области здравоохранения, сообщает 22 ноября Reuters.

(сс) The White House Вакцинация от коронавируса в США

«Вы можете решить доверять американским врачам, а можете довериться какому-то случайному человеку в Твиттере. Это ваш выбор», — сказал Джа на брифинге в Белом доме.

«Я бы посоветовал журналистам и людям, владеющим соцсетями, думать о том, какова ваша личная ответственность и хотите ли вы быть источником дезинформации? Это зависит только от самих людей», — добавил он.

Издание указывает, что специалист отвечал на вопрос о вероятном решении Twitter разблокировать аккаунты политиков, ранее выступавших против вакцины от COVID.

Напомним, что ранее американский предприниматель Илон Маск анонсировал разблокировку учётной записи экс-президента США Дональда Трампа в Twitter.