Севастополь, , 21:28 — REGNUM ВСУ 22 ноября пытались атаковать Балаклавскую ТЭС с помощью беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось», — отметил губернатор.

Силы ПВО 22 ноября сбили два беспилотника, кроме того, были отражены атаки трех БПЛА над акваторией Севастополя, сообщил Развожаев.

Ни пожаров, ни повреждений гражданской инфраструктуры, ни пострадавших нет, в городе тихо, все силы и службы — в состоянии боевой готовности, добавил он.