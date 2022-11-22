Президент Румынии назвал сумму благотворительных выплат для юных спортсменов

Бухарест, , 21:36 — REGNUM В Румынии дети, зарегистрированные как воспитанники спортивных школ и секций, будут ежемесячно получать от государства ваучеры на сумму 150 леев ($31). Об этом 22 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Клаус Йоханнис Dan Mihai Pitea

По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, целью акции является финансовая поддержка юных спортсменов. «Такие выплаты помогут стимулировать наше подрастающее поколение на пути к их новым достижениям», — заявил глава румынского государства.

При этом в администрации президента Румынии подчеркивают, что соответствующие ваучеры можно будет использовать только на румынской территории и только для приобретения инвентаря и пищевых добавок, а также на медицинское восстановление.

Сколько именно молодых румын станут соискателями выплат, не сообщается.