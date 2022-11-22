Анкара, 22 ноября 2022, 21:21 — REGNUM Российский зенитный ракетный комплекс С-400 поставлен на дежурство в Турции, сообщили в турецком министерстве обороны 22 ноября.
Глава ведомства Хулуси Акар заявил, что система будет использована в случае угроз Анкаре.
Ранее власти США сообщили Турции об исключении из программы поставок истребителей F-35 из-за приобретения российских систем С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил, что это решение Вашингтона власти государства «не волнует» и что Турция «способна производить любой продукт, в котором ей отказано».