Анкара, 22 ноября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Российский зенитный ракетный комплекс С-400 поставлен на дежурство в Турции, сообщили в турецком министерстве обороны 22 ноября.

Mil.ru С-400

Глава ведомства Хулуси Акар заявил, что система будет использована в случае угроз Анкаре.

Ранее власти США сообщили Турции об исключении из программы поставок истребителей F-35 из-за приобретения российских систем С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил, что это решение Вашингтона власти государства «не волнует» и что Турция «способна производить любой продукт, в котором ей отказано».