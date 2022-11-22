Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Министерство сельского хозяйства США впервые соберет данные о фермерах, выращивающих коноплю в ходе сельскохозяйственной переписи 2022 года, о начале которой агентство объявило 22 ноября, сообщает Reuters.

Фермер США Иван Шилов © ИА REGNUM

Минсельхоз США каждые пять лет проводит перепись с целью сбора данных о каждой ферме и ранчо в стране. Сбор данных имеет решающее значение для распределения финансирования и принятия политических решений, рассказал Дональд Буйссе, начальник отдела планирования переписи в национальной службе сельскохозяйственной статистики (NASS).

Напомним, что министерство сельского хозяйства США начало регулировать производство конопли в 2021 году. В результате переписи 2022 года впервые буду опубликованы данные о производителях конопли, выращивающих данную культуру для ткани, продуктов питания и каннабидиола (CBD).