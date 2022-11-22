Вашингтон, 22 ноября 2022, 21:17 — REGNUM Уровень потолка цен на российскую нефть составит $60 — $70 за баррель, пишет The Wall Street Journal.
По данным источников издания, пока идёт согласование вопроса между странами Запада. Решение будет, вероятно, объявлено завтра, 23 ноября.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 ноября страны G7 намерены обозначить потолок цен на нефть. Инициатива идёт от США: остальным странам предложат согласиться с ней.
Читайте ранее в этом сюжете: Страны G7 решили обнародовать уровень потолка цен на российскую нефть