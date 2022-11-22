Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Уровень потолка цен на российскую нефть составит $60 — $70 за баррель, пишет The Wall Street Journal.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников издания, пока идёт согласование вопроса между странами Запада. Решение будет, вероятно, объявлено завтра, 23 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 ноября страны G7 намерены обозначить потолок цен на нефть. Инициатива идёт от США: остальным странам предложат согласиться с ней.

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