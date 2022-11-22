Вашингтон, 22 ноября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Уровень потолка цен на российскую нефть составит $60–70 за баррель, пишет The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным источников издания, пока идёт согласование вопроса между странами Запада. Решение будет, вероятно, объявлено завтра, 23 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 ноября страны G7 намерены обозначить потолок цен на нефть. Инициатива идёт от США: остальным странам предложат согласиться с ней.