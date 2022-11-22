Бишкек, 22 ноября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии прокомментировал появившийся в соцсетях видеоролик о киргизстанце, вступившем в созданный на территории б. УССР новый нацистский «туркестанский легион», который примет участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Заявление этого гражданина противоречит позиции официальных властей Киргизии. Республика придерживается нейтралитета в событиях между Россией и [б. УССР]», — подчёркивают киргизстанские спецслужбы.

В ведомстве отмечают, что ранее сотрудники ГКНБ выявили аккаунт в соцсетях, занимающийся освещением боевых действий на территории б. УССР, и установили личность его владельца — гражданина Киргизии, который в декабре 2021 года выехал в Киев в качестве трудового мигранта.

Спецслужбы Киргизии возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения теракта».

Теперь новоявленному боевику нацистского «туркестанского легиона» грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2019 года группа депутатов внесли на рассмотрение парламента Киргизии проект закона о реабилитации басмачей и уроженцев Киргизской ССР, осужденных за измену Родине, за шпионаж, а также за службу в Туркестанском легионе СС.

При этом лоббировавшие законопроект политики заявили о необходимости реабилитации «всех жертв политических репрессий».