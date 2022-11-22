Рим, , 21:08 — REGNUM Правительство Италии согласовало рассрочку налоговых платежей граждан за 2022 год, передают национальные СМИ 22 ноября.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Воспользоваться этим предложением без штрафных санкций смогут те, кто не уплатил налоги вовремя из-за последствий коронакризиса или ввиду резкого роста цен на энергоносители.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 90 млрд евро.