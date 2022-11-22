Рим, 22 ноября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Правительство Италии согласовало рассрочку налоговых платежей граждан за 2022 год, передают национальные СМИ 22 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Воспользоваться этим предложением без штрафных санкций смогут те, кто не уплатил налоги вовремя из-за последствий коронакризиса или ввиду резкого роста цен на энергоносители.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 90 млрд евро.