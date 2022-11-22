Доха, , 20:59 — REGNUM 22 ноября в Рас-Абу-Абуде на «Стадионе 974» национальная сборная Мексики в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сыграла вничью с командой Польши. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

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На 58-й минуте форвард «Барселоны» и сборной Польши упустил возможность вывести свою команду вперед, промахнувшись с пенальти. Желтые карточки получили Хорхе Санчес, Эктор Морено и Пшемыслав Франковский.

Составы команд:

Мексика: Очоа, Монтес, Альварес, Морено, Санчес, Эррера (Родригес, 71’), Гальярдо, Чавес, Вега (Антуна, 84’), Мартин (Хименес, 71’), Лосано.

Польша: Щенсный, Кивер, Глик, Берешиньский, Кэш, Крыховяк, Каминьский, Шиманьский (Франковский, 72’), Зелиньский (Милик, 87’), Левандовски, Залевский (Белик, 46’).

На данный момент сборная Мексики, набрав одно очко, занимает второе место в турнирной таблице группы C. Команда Польши с тем же количеством очков располагается позицией ниже.