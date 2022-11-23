Красногорск, , 10:00 — REGNUM В Мособлконтроле разработали протокол информационной системы «Электронное дело об административном правонарушении», которая в настоящее время запущена в тестовом режиме.

«Электронное дело» дает возможность избежать физического оформления бумаг при ведении производств по административным правонарушениям. Электронная форма дела не просто способствует экономии бумаги и других расходных материалов, она позволяет перевести в цифровой формат громоздкий бумажный архив.

Имеет значение и то, что «Электронное дело» расширяет горизонты удаленного взаимодействия в случае привлечения граждан к административной ответственности; благодаря ему появляется возможность ознакомления с материалами дела без явки в Мособлконтроль, формируются условия для использования электронного документооборота и ЭЦП по максимуму.

Мособлконтроль встает на защиту честных закупок. Основная суть государственных (муниципальных) закупок состоит в доверительных отношениях их участников и в прозрачности процедур. В случае, когда прозрачность достигается массовым применением в работе открытых информационных систем, в которых совершаются закупки, добиться доверия участников куда сложнее. Для этого, кроме разумного регулирования на уровне законодательства, следует резко пресекать злоупотребления со стороны нечистоплотных заказчиков и обеспечить обязательное наказание для всех преступивших закон.

Мособлконтроль и муниципальные контролирующие органы усиливают взаимодействие по пресечению нарушений в сфере закупок и их профилактике. К примеру, в текущем году, по данным на конец ноября, было рассмотрено более 700 материалов о выявленных правонарушениях, которые поступили от коллег. Мособлконтроль уже открыл и рассмотрел свыше 900 дел по нарушениям в сфере закупок.