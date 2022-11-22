В Софии трехсторонняя группа не смогла принять постановление о повышении выплат для пенсионеров

София, , 20:51 — REGNUM Представители Национального совета трехстороннего сотрудничества Болгарии (НСТС) не смогли договориться о механизмах перерасчета пенсий для сотен тысяч жителей страны. Об этом 22 ноября сообщает БТВ.

Болгария

Согласно официальной информации, лидеры профсоюзов, работодатели и чиновники правительства, входящие в НСТС, отклонили два ключевых предложения по соответствующему вопросу.

Первая инициатива, предложенная главой Болгарской социалистической партии Корнелии Ниновой, предусматривала увеличение пенсий для граждан, получавших минимальную зарплату. Партия «Продолжаем перемены» представила проект индексации государственных выплат для малоимущих пожилых людей.

Как отметили в министерстве труда и социальной политики Болгарии, подобные потенциальные нововведения приведут к усугублению разрыва в системе начисления средств на фоне резкого падения количества официально трудоустроенных граждан и роста числа лиц, вышедших на заслуженный отдых.

Предполагается, что консультации НСТС продолжатся на следующей неделе.