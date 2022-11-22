Манчестер, Великобритания, , 20:46 — REGNUM Контракт футболиста Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» расторгнут, сообщили в пресс-службе клуба 22 ноября.

Криштиану Роналду c «Золотым мячом» Casabouge.com

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» в 2003–2009 годах и вернулся в команду в 2021 году. За это время он провел за клуб 236 игр и забил 103 гола.

В составе «МЮ» он выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Англии (трижды), Кубок английской лиги (дважды), Кубок Англии, Суперкубок Англии и чемпионат мира среди клубов.

В настоящее время Роналду находится в расположении сборной Португалии, которая принимает участие в чемпионате мира в Катаре.