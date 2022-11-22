Манчестер, Великобритания, , 20:46 — REGNUM 22 ноября футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта с 37-летним форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

Криштиану Роналду Ruben Ortega

Соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» было рассчитано до 30 июня 2023 года. За «красных дьяволов» португалец выступал с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 16 матчах за команду из Манчестера во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.