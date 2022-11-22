Киев, , 20:41 — REGNUM На территории б. УССР местная генпрокуратура начала расследование «по факту вероломства российских военных», сообщает 22 ноября ведомство в тегерам-канале.

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Комментируя видео, на которой боевики ВСУ расстреляли безоружных российских военных, взятых в плен, генпрокуратура объявила о начале расследования по статье о нарушении «законов и обычаев войны».

«Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным ВСУ — начато производство по факту вероломства российских военных», — говорится в сообщении.

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