Киев, 22 ноября, 2022, 20:41 — ИА Регнум. На территории б. УССР местная генпрокуратура начала расследование «по факту вероломства российских военных», сообщает 22 ноября ведомство в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Комментируя видео, на которой боевики ВСУ расстреляли безоружных российских военных, взятых в плен, генпрокуратура объявила о начале расследования по статье о нарушении «законов и обычаев войны».

«Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным ВСУ — начато производство по факту вероломства российских военных», — говорится в сообщении.