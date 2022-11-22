Эр-Рияд, , 20:36 — REGNUM Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября выходным днем, сообщили национальные СМИ.

Саудовская Аравия Ayub ansari770

Выходной объявлен в честь победы сборной Саудовской Аравии над командой Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Как сообщалось ранее, 22 ноября Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину со счетом 2:1, судья при этом не засчитал три гола, забитых южноамериканцами из положения «вне игры».

После первого тура сборная Саудовской Аравии возглавляет таблицу своей группы, в случае победы в очной встрече ее могут догнать команды Польши или Мексики.