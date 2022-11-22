Бишкек, 22 ноября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Правительство Киргизии расширяет сотрудничество с корпорацией «Росатом». Соответствующее соглашение подписали министр энергетики Таалайбек Ибраев и представитель российской госкомпании Андрей Рождествин по итогам международного форума «Атомэкспо — 2022», проходившего в Сочи.

Em-group.ru Росатом

В документе говорится о том, что государственная корпорация «Росатом» подготовит технико-экономическое обоснование строительства атомной станции малой мощности на территории Киргизии.

Сроки и место предполагаемого строительства АЭС, а также источники финансирования этого проекта Министерство энергетики Киргизии озвучивать не стало.

ИА REGNUM напоминает, что в течение последних нескольких лет Киргизия испытывает дефицит электроэнергии, из-за чего власти ввели ряд ограничений на её потребление. В настоящее время стране не хватает около 6 млрд киловатт-часов, из которых за счёт импорта покрывается только 3 млрд киловатт-часов.

Из-за сложившейся ситуации в 2021 году власти Киргизии были вынуждены потратить из госбюджета свыше 3,4 млрд сомов (2,45 млрд рублей по текущему курсу) на закупку электричества в соседних странах.

Отметим, что российская госкорпорация «Росатом» обсуждает с властями ряда стран Африки возможность применения на этом континенте атомных электростанций малой мощности, включая плавучие станции.