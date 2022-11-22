Киргизские власти не смогли победить контрабанду, теперь этим займется частная компания

Бишкек, , 20:25 — REGNUM Государственные органы обещали остановить контрабанду и обеспечить многомиллиардный рост поступлений таможенных платежей в бюджет Киргизии. Об этом заявил депутат Улугбек Ормонов на заседании профильного парламентского комитета.

Контрабанда Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

На это замминистра цифрового развития Абдисамат Сагымбаев заметил, что правительство предоставило частной компании лицензию на борьбу с контрабандой.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что фирма уже завезла в республику спецоборудование и намерена приступить к работе уже в декабре текущего года.

В ответ на вопрос парламентариев о том, как называется компания, на которую власти Киргизии собираются переложить борьбу с контрабандой, и кто является её владельцем, Абдисамат Сагымбаев заявил, что не знает и добавил, что ему пришлют письмо, в котором будет название этой фирмы.

ИА REGNUM напоминает, что за девять месяцев 2022 года таможенной службе Киргизии удалось собрать только 57 млрд сомов (40,8 млрд рублей) из запланированных 98,5 млрд сомов (70,5 млрд рублей).

Премьер-министр Акылбек Жапаров раскритиковал сотрудников таможни за невыполненный план по сбору платежей и пригрозил уволить их — «всех и сразу».

Отметим, по данным Всемирной торговой организации, в период с 2001 по 2020 годы Китай поставил в Киргизию товары на сумму $76,5 млрд (более 4 трлн 646 млрд рублей). А по официальным данным киргизских таможенников, за 20 лет республика импортировала из КНР товары на $16,1 млрд (около 978 млрд рублей). Расхождение данных таможенной статистике Киргизии и Китая составило $60,4 млрд (свыше 3 трлн 668 млрд рублей).