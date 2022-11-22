Мехико, , 20:43 — REGNUM У побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния 22 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Reuters со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Землятресение Angelo_Giordano

Землетрясение произошло на глубине 19 км примерно в 30 км от поселения Лас-Брисас в штате Нижняя Калифорния, добавили в USGS.

Информация о пострадавших или жертвах пока не поступала.

Напомним, 19 сентября в западной части Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4.

В Мехико была объявлена тревога, люди были в срочном порядке выведены из зданий.

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