Севастополь, 22 ноября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Севастополе временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщили 22 ноября в пресс-службе городского правительства.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работают силы ПВО, они отражают удар беспилотников.

По предварительной информации, было сбито два БПЛА, гражданские объекты не пострадали, все силы и службы — в боевой готовности, рассказал губернатор.